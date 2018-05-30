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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 12:43 30.05.2018 - 12:43

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выступил в среду с заявлением в связи с убийством в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, в котором выразил соболезнования ЕС.

"Европейский союз выражает свои искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста Аркадия Бабченко, который был убит у себя дома в Киеве 29 мая", - говорится в распространенном в Брюсселе коммюнике.

В нем отмечается, что А.Бабченко был уважаемым военным корреспондентом, который "покинул Россию в 2017 году после угроз его жизни в связи с его журналистской работой".

По словам представителя ЕВС, каждый раз, когда голос свободы насильственно заставляют замолчать, это рискует подорвать демократию.

"Лучший способ почтить память о г-не Бабченко и отдать дань уважения его работе, а также решительно противостоять любой попытке поставить под угрозу наши общие основные права - это быстрое и прозрачное расследование, которое привлечет к ответственности виновных в этом преступлении", - подчеркивается в документе.

"Европейский союз солидарен с журналистами и будет продолжать действовать, чтобы защищать их и их работу, которая жизненно важна для всех демократий, как внутри, так и за пределами границ Евросоюза", - заявил представитель ЕВС.

Ов ан

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