Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 12:51

Брюссель. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе внимательно наблюдают за развитием ситуации в Гонконге и призывают стороны конфликта к деэскалации, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы видели сообщения, согласно которым медицинский персонал был задержан в то время, когда он пытался помогать раненым, и это причина нашей значительной обеспокоенности. Мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявить добрую волю и попытаться способствовать деэскалации", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что действия сил правопорядка должны быть пропорциональными, и такие основополагающие права, как свобода собраний и выражения мнений, должны уважаться. Необходимо отказаться от применения насилия и чрезмерной силы с целью прийти к деэскалации.

Представитель Могерини заявила, что только подлинный диалог сможет вылиться в надежное разрешение конфликта.

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