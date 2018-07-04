ЕС призывает к прекращению военных действий на юго-западе Сирии и соблюдению соглашения о деэскалации
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Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что в Сирии гражданские лица продолжают платить самую высокую цену за проходящую в стране войну.
"Недавняя эскалация насилия на юго-западе страны и непрерывные авиаудары сирийского режима и его союзников уже заставили более 270 тыс. гражданских лиц покинуть свои дома", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.
В нем отмечается, что в ходе атак были убиты трое медицинских работников из Союза медицинских и благотворительных организаций. Критическая инфраструктура, включая несколько медицинских учреждений, была разрушена, заявляют в Брюсселе.
"Такие нападения являются явными нарушениями международного права и международного гуманитарного права, которые также подвергают риску любой прогресс в Женеве для возобновления политических переговоров при посредничестве ООН", - подчеркивается в сообщении ЕВС.
Возобновление насилия, считают в ЕС, может также иметь серьезные последствия для безопасности соседних стран, что создает риск появления новых волн беженцев и внутренне перемещенных лиц.
"Мы призываем к немедленному прекращению военных действий, соблюдению соглашения о деэскалации и обеспечению полного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся сирийцам", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.
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Интерфакс