Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 19:43

Брюссель. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что сообщения о недавнем инциденте с беспилотниками к югу от Бейрута привели к новой напряженности в регионе, который и без того уже пострадал от слишком большой нестабильности.

"Все стороны в регионе обязаны проявлять максимальную сдержанность, соблюдать международное право и избегать любой дальнейшей эскалации потенциально опасной и сложной ситуации, в том числе путем избегания подстрекательской риторики", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе во вторник.

В нем отмечается, что Европейский союз ожидает от всех сторон полного соблюдения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в частности, 1701 и 1559.

"Европейский союз продолжает поддерживать стабильность, безопасность и суверенитет Ливана и в этой связи тесно сотрудничает с нашими международными партнерами. В конечном итоге не может быть одностороннего или военного решения взаимосвязанных проблем Ближнего Востока", - подчеркивается в коммюнике ЕВС.

Ранее израильское военное командование подтвердило, что нанесло в прошлую субботу серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска. Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс", и при этом целью авиаударов было предотвращение атаки на север Израиля при помощи беспилотников.

В воскресенье представитель "Хезболлы" Мухаммед Афиф сообщил агентству Associated Press, что два израильских беспилотника рухнули в ночь на воскресенье в районе Бейрута.

Афиф отметил, что бойцы "Хезболлы" не открывали огонь по этим беспилотникам. Он подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.

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