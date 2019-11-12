Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 13:32

Брюссель. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Палестинцы и Израиль должны стремиться к деэскалации с целью защиты мирного населения, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Быстрая и полная деэскалация необходима сейчас для защиты жизни и безопасности палестинского и израильского гражданского населения", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в связи с ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Согласно документу, во вторник утром Израиль провел "операцию, направленную против высокопоставленного лидера палестинской группировки "Исламский джихад". В ответ на это были выпущены ракеты из Газы по южному и центральному Израилю.

"Стрельба ракетами по гражданскому населению абсолютно недопустима, и должна быть немедленно прекращена", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС, который подтвердил поддержку ЕС усилий Египта по урегулированию ситуации.

"Как постоянно повторял ЕС, только политическое решение может положить конец этим продолжающимся циклам насилия", - говорится в коммюнике ЕВС.

Ранее стало известно, что израильская противоракетная система "Железный купол" перехватила около 20 ракет, выпущенных из сектора Газа. По данным израильских военных, группировкой "Исламский джихад" было выпущено по Израилю в общей сложности 50 ракет. Со своей стороны, Израиль во вторник нанес несколько ударов по видным командирам "Исламского джихада" в секторе Газа и в Сирии.

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