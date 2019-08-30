Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Арктический регион должен остаться зоной международного сотрудничества, заявила в пятницу на пресс-конференции в Хельсинки глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Европейский союз приложит еще больше усилий для того сохранить арктический регион зоной низкой напряженности, сотрудничества, и чтобы он находился вдали от геополитических проблем, связанных с обеспечением жестких мер безопасности, - заявила Могерини. - Мы считаем, что Арктика должна оставаться зоной международного сотрудничества".

Она отметила, что ЕС продолжает работу по защите окружающей среды и поддержанию устойчивого экономического развития в регионе.

В частности ранее в августе МИД Германии заявил, что арктический регион становится "все более важным для международной политики".

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