Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 13:42

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз призвал к незамедлительному и общенациональному гуманитарному прекращению огня в Афганистане в условиях распространения коронавируса.

"Covid-19 представляет угрозу для всех без исключения афганцев, мужчин и женщин, молодых и пожилых", - говорится в заявлении представительства Евросоюза в Кабуле и дипломатических миссий стран ЕС, сообщают в среду афганские СМИ.

Вооруженный конфликт в Афганистане продолжается с конца 70-х годов прошлого века.

29 февраля в столице Катара Дохе США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), борющееся с правительством Афганистана, подписали мирное соглашение, которое предусматривает запуск межафганских переговоров об урегулировании конфликта в стране. Однако пока переговоры начать не удается, и талибы продолжают вооруженные акции против афганских властей.

Пандемия коронавируса не миновала и Афганистан. По данным Минздрава страны, число заразившихся коронавирусом составила свыше 400 человек, 11 человек скончались.

1ак ан

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