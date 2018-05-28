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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 11:06 28.05.2018 - 11:06

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС поддерживают итоги расследования крушения рейса MH17 "Малазийских авиалиний" над Донбассом и призывают Россию внести вклад в дело установления виновных, сообщила в понедельник журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Выводы этого расследования очень важны для нас. Вы знаете, ЕС всегда полностью поддерживал ведение расследования. Все 28 стран (ЕС) подтвердили полную поддержку выводов этого расследования и усилиям, направленным на привлечение (виновных) к ответственности. Мы призываем Россию взять на себя ответственность и внести вклад в усилия по установлению виновных", - сказала она.

В прошлый четверг в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Со своей стороны МИД РФ в четверг назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в минувшую пятницу призвали Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 на востоке Украины и помогать в расследовании трагедии.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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