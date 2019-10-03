Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 19:30

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Планы Турции и США по созданию зоны безопасности в Сирии должны быть направлены на то, чтобы не допускать вооруженных столкновений, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Мы отдаем отчет в законной обеспокоенности Турции относительно безопасности на границе с Сирией. В связи с этим продолжаются дипломатические дискуссии между Турцией и США с целью поиска решения", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в Евросоюзе хотели бы понимать, что именно подразумевает такая зона безопасности.

"По нашему мнению, важно избегать вооруженных столкновений на северо-востоке Сирии, которые спровоцируют массовые перемещения и многочисленные страдания людей, но которые также подорвут усилия глобальной коалиции и предпринимаемые усилия по стабилизации", - отметил представитель ЕК.

Он добавил, что в ЕС настаивают на прекращении военных действий и для того, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь на места.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что зона безопасности на севере Сирии, создание которой обсуждают Анкара и Вашингтон, должна простираться от турецкой границы на 30-40 километров вглубь сирийской территории.

Турция объясняет создание этой зоны стремлением обеспечить безопасные коридоры для возвращения сирийских беженцев. Но речь также идет о намерении очистить эту территорию от курдских ополченцев из партии Демсоюза, причисляемой Анкарой к террористическим организациям.

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