Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 10:57

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз вновь призвал российскую сторону освободить украинских военных моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года близ Керченского пролива.

"ЕС неоднократно заявлял, что ожидает, что Россия незамедлительно и безоговорочно освободит из-под стражи всех 24 задержанных украинских моряков", - говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи с решением Лефортовского суда Москвы вновь продлить срок ареста 24 украинских военнослужащих.

"В период до их освобождения Россия должна соблюдать право моряков на судебное представительство, на беспрепятственный доступ консульских должностных лиц, а также обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи всем морякам, поскольку некоторые из них были ранены во время задержания", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что "военнослужащие находятся под стражей с 25 ноября 2018 года, когда они и их суда были задержаны около Керченского пролива Россией, применившей военную силу безосновательно".

"ЕС предпринял меры в ответ на обострение ситуации в Керченском проливе, добавив несколько российских государственных служащих в перечень лиц, подпадающих под действие ограничительных мер за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - напомнил пресс-секретарь ЕВС.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное судоходство через Керченский пролив в Азовское море и выход из него в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

1ак др

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