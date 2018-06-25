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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 23:23 25.06.2018 - 23:23

Нью-Йорк (ООН). 26 июня. ИНТЕРФАКС - Россия, Иран и Турция должны гарантировать полное прекращение боевых действий на всей территории Сирии, считает глава делегации ЕС при ООН Жоао Вейл Де Алмейда.

"Европейский Союз сожалеет о том, что продолжаются нарушения так называемых зон деэскалации и призывает гарантов Астаны - Россию, Иран и Турцию - гарантировать завершение и полное прекращение боевых действий на всей территории Сирии для того, чтобы проложить путь к общенациональному прекращению огня", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Заседание СБ ООН, в ходе которого его члены впервые проводят комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проходит под председательством постоянного члена Совета - России.

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