Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 9:47

Брюссель. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Военного решения кризиса в Ливии не существует, единственный способ его урегулирования должен быть политическим на основе предложений, недавно выдвинутых ООН, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"В свете продолжающейся эскалации в Ливии, особенно вокруг Триполи, Европейский союз вновь призывает все ливийские стороны прекратить все военные действия и возобновить политический диалог", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что все члены международного сообщества должны соблюдать и уважать эмбарго ООН на поставки оружия. ЕС решительно поддерживает усилия специального представителя ООН Гасана Саламе и Берлинский процесс как единственный путь к политическому урегулированию в Ливии и восстановлению мирной, стабильной и безопасной страны.

Представитель ЕВС отметил, что все участники Берлинского процесса должны конструктивно участвовать в достижении мирного решения конфликта, предусматривающего сохранение суверенитета Ливии и переговоры в интересах всех ливийцев.

Международная встреча по Ливии состоялась в Берлине 17 сентября по инициативе руководства ФРГ. В ней участвовали представители России, США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

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