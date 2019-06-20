Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке Брюссель продолжит работу над тем, чтобы Иран продолжил соблюдать условия Совместной всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

"ЕС в свою очередь призвал к максимальной сдержанности и ответственности. Мы продолжим работу со всеми странами-членами ЕС и другими международными партнерами, чтобы Иран остался приверженным и соблюдал все условия по действующему ядерному соглашению", - сказала она в четверг журналистам.

Она напомнила, что в ходе недавнего визита в США она обсуждала иранскую проблематику с американским госсекретарем Майком Помпео.

8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейской тройке (Германия, Франция и Великобритания) 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

1кю аю

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