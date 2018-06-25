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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 16:33 25.06.2018 - 16:33

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз принял в понедельник санкции в отношении семи высших офицеров вооруженных сил и пограничной полиции Мьянмы, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении населения рохинджа, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"25 июня, учитывая ситуацию в Мьянме, Совет ввел ограничительные меры в отношении семи лиц. Эти санкции заключаются в замораживании авуаров и запрете на въезд на территорию ЕС", - отмечается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Как говорится в документе, подвергнутые санкциям высокопоставленные военные и полицейские участвовали или были связаны с серьезными нарушениями прав человека сообщества рохинджа во второй половине 2017 года. Их противоправные действия включали внесудебные казни, сексуальное насилие и поджоги домов рохинджа.

В коммюнике напоминается, что 26 апреля 2018 года Совет ЕС продлил и усилил эмбарго на продажу оружия Мьянме и запретил участие в военной подготовке вооруженных сил страны и военное сотрудничество с ней.В своем постановлении от 26 февраля 2018 года Совет ЕС призвал правительство Мьянмы и силы безопасности обеспечить, чтобы реализовывались безопасность, правовое государство и обязанность отвечать за преступления, в частности, в штатах Ракин, Качин и Шан.

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