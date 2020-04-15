Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 13:25

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС организует 4 мая конференцию в режиме онлайн для сбора средств для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"Я решила провести онлайн конференцию 4 мая по сбору средств", - написала председатель Еврокомиссии в Twitter.

По ее словам, эти средства будут направлены на исследования в области разработки вакцины и на лечение заразившихся коронавирусом.

Она добавила, что вакцина представляется "нашим лучшим общим шансом на то, чтобы одержать победу над вирусом".

Фон дер Ляйен выразила надежду, что конференция позволит также "найти инновационные решения" сложившейся ситуации.

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