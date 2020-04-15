Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 13:51

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Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС организует 4 мая конференцию в режиме онлайн для сбора средств для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"Я решила провести онлайн конференцию 4 мая по сбору средств", - написала председатель Еврокомиссии в твиттере в среду.

"Это вирус, который не признает границ и может быть побежден только через международные сотрудничество и координацию. Что важно для Европейского союза, важно также и для всей планеты... Чтобы помочь этой инициативе в мировом масштабе, нужно иметь необходимые финансовые средства", - сказала фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе.

По ее словам, эти средства будут направлены на исследования в области разработки вакцины и на лечение заразившихся коронавирусом.

Фон дер Ляйен добавила, что вакцина представляется "нашим лучшим общим шансом на то, чтобы одержать победу над вирусом".

Она выразила надежду, что конференция позволит также "найти одновременно осуществимые и инновационные решения" сложившейся ситуации. Она также сообщила, что Еврокомиссия во взаимодействии с рядом международных партнеров уже приступила к подготовительной работе.

Председатель Еврокомиссии выразила надежду, что соответствующие международные и всемирные организации примут участие в этой донорской конференции.

В международном сотрудничестве глава ЕК видит лучший способ коллективно победить коронавирус. Фон дер Ляйен напомнила, что саммит группы G20 сделал акцент именно на этом.

Председатель Еврокомиссии видит главную задачу в международном сотрудничестве "в улучшении состояния готовности государств противостоять пандемии, то есть работать совместно по улучшению диагностики, методов лечения и созданию вакцины".

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