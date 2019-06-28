Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 17:39

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС продлил еще на год мандаты двух миссий Евросоюза в Палестине: координационного бюро по поддержке палестинской полиции (EUPOL COPPS) и миссии по оказанию пограничной помощи КПП Рафах (EU BAM Rafah).

"Эти миссии являются частью более широких усилий ЕС в поддержку палестинского государственного строительства в контексте работы по всеобъемлющему урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе решения с двумя государствами", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

EUPOL COPPS продолжит оказывать помощь Палестинской администрации в создании институтов будущего государства Палестина в области полицейской деятельности и уголовного правосудия. На год на это выделено 12,43 млн евро.

Миссия EUBAM Rafah обеспечивает присутствие третьей стороны на контрольно-пропускном пункте Rafah в секторе Газа, чтобы способствовать укреплению доверия между Израилем и Палестинской администрацией. Ее бюджет на год составляет 2,15 млн евро.

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