Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 19:30

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС объявил, что продлил в четверг на шесть месяцев - до 31 марта 2020 года - мандат средиземноморской операции "София", говорится в распространенном в четверг коммюнике Совета ЕС.

При этом в нем отмечается, что "развертывание морских средств операции останется временно приостановленным, пока государства-члены ЕС продолжают работать в соответствующих инстанциях над решением относительно высадки (спасенных или задержанных в море мигрантов на пути в Европу - ИФ) в рамках выполнения заключений Европейского совета от июня 2018 года".

По итогам этой работы, когда командование операции получит новые распоряжения относительно развертывания морских средств, операция сможет продолжать выполнять свой мандат, сообщают в Брюсселе.

Совет ЕС напомнил в своем коммюнике, что главной задачей операции является содействие усилиям ЕС по уничтожению экономической модели нелегальных перевозчиков мигрантов и торговцев людьми в южной части центрального Средиземноморья.

Операция также оказывает поддержку по подготовке ливийских военных моряков и береговой охраны и содействует соблюдению у берегов Ливии оружейного эмбарго, предписанного ООН.

Кроме того, участники операции занимаются в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН наблюдением и сбором информации об экспортном трафике ливийской нефти.

1ов эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!