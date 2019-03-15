Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 8:54

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - ЕС в пятницу объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с событиями на Украине.

Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

"Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.

В опубликованном сообщении, в частности, отмечается, что "решение будет действовать до 15 сентября 2019 года".

1аю ар вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!