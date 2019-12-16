Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 14:00

Хельсинки. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейский союз может отменить антироссийские санкции в случае имплементации Минских соглашений, пока в этом направлении сделано недостаточно, сообщил Яри Луото, заместитель госсекретаря по делам ЕС в Финляндии, председательствующей в союзе.

"Мы приняли достаточно рутинное решение по продлению санкций против России в связи с тем, что мы не увидели достаточного прогресса по Минским соглашениям", - сказал Луото в понедельник на семинаре, посвященном отношениям ЕС и России.

Он отметил, что перед принятием решения о продлении санкций был выслушан доклад президентов Франции и Германии о саммите в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря в Париже, из которого можно сделать вывод, что "был достигнут некоторый прогресс, но все ещё недостаточный".

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, могут ли санкции быть прекращены уже через 6 месяцев, Луото добавил, что "все зависит от того, какая будет ситуация".

"Когда будет достигнут достаточный прогресс, когда будет консенсус, что Минские соглашения имплементированы, Европейский союз сможет обсудить пересмотр санкций. Через шесть месяцев этот вопрос будет обсуждаться, решение будет приниматься", - подчеркнул он.

1ва ВВ

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