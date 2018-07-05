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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 16:14 05.07.2018 - 16:14

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Совет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода.

"5 июля 2018 года Совет Евросоюза продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики", - отмечается в заявлении Совета ЕС.

Согласно заявлению, Совет ЕС единогласно и в письменной форме принял решение о продлении санкций в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - также говорится в заявлении.

1аю ар об

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