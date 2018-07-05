ЕС продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев

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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 16:02 05.07.2018 - 16:02

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Совет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода. "5 июля 2018 года Совет ЕС продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики", - отмечается в заявлении Совета ЕС. ПОСЛЕДУЕТ 1аю ар об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс