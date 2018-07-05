ЕС продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Совет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода.
"5 июля 2018 года Совет ЕС продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики", - отмечается в заявлении Совета ЕС.
ПОСЛЕДУЕТ
1аю ар об
Интерфакс