Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 15:31

Брюссель. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал в среду решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Послы согласовали вопрос", - сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе дипломатический источник в институтах ЕС.

"Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике", - сказал собеседник агентства.

Последует

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