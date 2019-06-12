Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Постоянные представители стран ЕС приняли решение продлить ограничительные меры по Крыму и Севастополю на год, официально санкции будут продлены в течение двух недель, сообщает в среду "Радио свободная Европа/Радио Свобода".
"Источники, знакомые с ситуацией, говоря на условиях анонимности, заявили 12 июня, что санкции официально будут продлены на министерском уровне в течение следующих двух недель", - сообщает сайт радиостанции.
3 июня агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщило, что в Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".
Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.
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