ЕС продолжает процедуру переноса из Лондона в Амстердам и Париж двух европейских агентств в связи с Brexit
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил в среду от имени Совета ЕС соглашение с Европарламентом по правилам переноса Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Амстердам и Европейской службы банковского надзора (EBA) - в Париж.
"Эти два агентства в настоящее время находятся в Лондоне, в Великобритании, и их необходимо переместить в контексте выхода Великобритании из ЕС (Brexit)", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.
В сообщении поясняется, что ЕМА отвечает за научную оценку, контроль и мониторинг безопасности лекарственных средств. Это важный орган для функционирования единого рынка лекарств в ЕС.
EBA работает над обеспечением эффективного регулирования и надзора в европейском банковском секторе. Среди других задач службы - оценки рисков и уязвимости в банковском секторе ЕС посредством регулярных отчетов и стресс-тестов в масштабах Евросоюза.
20 ноября 2017 года 27 государств-членов (без Великобритании) избрали Амстердам в качестве нового места для Европейского агентства лекарственных средств и Париж - для переноса Европейской службы банковского надзора, напоминают в Брюсселе.
1ов эф
Интерфакс