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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 15:28 17.10.2018 - 15:28

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил в среду от имени Совета ЕС соглашение с Европарламентом по правилам переноса Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Амстердам и Европейской службы банковского надзора (EBA) - в Париж.

"Эти два агентства в настоящее время находятся в Лондоне, в Великобритании, и их необходимо переместить в контексте выхода Великобритании из ЕС (Brexit)", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

В сообщении поясняется, что ЕМА отвечает за научную оценку, контроль и мониторинг безопасности лекарственных средств. Это важный орган для функционирования единого рынка лекарств в ЕС.

EBA работает над обеспечением эффективного регулирования и надзора в европейском банковском секторе. Среди других задач службы - оценки рисков и уязвимости в банковском секторе ЕС посредством регулярных отчетов и стресс-тестов в масштабах Евросоюза.

20 ноября 2017 года 27 государств-членов (без Великобритании) избрали Амстердам в качестве нового места для Европейского агентства лекарственных средств и Париж - для переноса Европейской службы банковского надзора, напоминают в Брюсселе.

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