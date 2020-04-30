Брюссель. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз строит свои отношения с Россией, в том числе вопрос санкций, на основе пяти принципов, согласованных государствами ЕС, и в зависимости от минских соглашений.

"Один из этих принципов заключается в том, что мы сотрудничаем с Россией, когда это ясно соответствует интересам Европейского союза. При этом есть и другой принцип, который гласит, что любое значительное изменение наших отношений с Россией зависит от реализации минских соглашений", - сказал пресс-секретарь в четверг на видеобрифинге в Брюсселе.

"Экономические санкции пересматриваются в связи с развитием ситуации на местах, и они зависят от выполнения минских соглашений, как мы уже неоднократно заявляли. И я могу только подчеркнуть: при постоянном пересмотре санкций мы основываемся на оценке происходящего на местах и на конкретном и ощутимом поведении России в политических областях, с которыми связаны санкции", - добавил Стано.

По его словам, санкции против РФ вводились из-за нарушения Россией международного права при "аннексии Крыма" и за ее роль в дестабилизации на востоке Украины.

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