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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 9:45 28.06.2018 - 09:45

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз не отказывается от диалога по торговым пошлинам с Соединенными Штатами для, чтобы избежать дальнейших шагов к эскалации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы хотим вести диалог с США, чтобы избежать дальнейших шагов по направлению к торговой войне", - заявила она в четверг в Бундестаге. По ее словам, ЕС считает пошлины США на сталь и алюминий "неправомерными".

22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

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