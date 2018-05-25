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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 14:09 25.05.2018 - 14:09

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - С учетом эскалации палестино-израильского конфликта тем более важно сделать все возможное, чтобы содействовать диалогу и переговорам, заявил в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

"Насилие в секторе Газа, особенно в последние недели, не прекращало нарастать", - отметил собеседник СМИ, представляя журналистам на условиях анонимности повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам 28 мая.

Вопрос о ситуации в секторе Газа будет обсуждаться в понедельник в ходе рабочего обеда глав МИД.

"Эскалация усиливалась в течение недель (...). Переезд американского посольства (в Иерусалим - ИФ) разжег страсти, и мы видели, как некоторые палестинские группировки значительно выдвинулись на авансцену, и в этом плане произошло нарушением равновесия", - обрисовал обстановку в регионе функционер ЕС.

"То, чего мы хотим, - это поддержать жителей Газы. Но, как вы знаете, наша поддержка и так уже очень значительна, поэтому то, чего мы особенно желаем, это выяснить, что еще можно сделать для того, чтобы найти путь к политическому диалогу и чтобы израильтяне и палестинцы снова встретились за столом переговоров с помощью международного сообщества, в частности, ближневосточного "квартета", с целью найти, наконец, решение для палестино-израильского конфликта", - объяснил европейский чиновник.

"Мы убеждены, что какими бы ни были сложности, единственное жизнеспособное решение - это решение через сосуществование двух государств. Мы вполне сознаем, что это не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но если мы не возобновим курс на переговоры, на диалог, это решение никогда не увидит дня", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, собеседник журналистов сообщил, что в ЕС не располагают никакой новой информацией от США об их намерениях в отношении какого-либо мирного плана для Ближнего Востока.

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