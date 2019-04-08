***Евросоюз, считает она, способен играть роль гаранта мирного процесса

Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел обсуждали на заседании Совета ЕС в Люксембурге поддержку Евросоюзом мирного процесса в Афганистане, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Межафганские переговоры могут начаться на следующей неделе. Мы оказали поддержку работе законных афганских властей в рамках их подготовки, и я рада констатировать, что вчера президент (Афганистана Ашраф - ИФ) Гани объявил об учреждении переговорной команды во главе со специальным советником. И я надеюсь, что после наших дискуссий несколько недель назад в Кабуле это откроет путь к переговорам, которые смогут привести к миру в Афганистане", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в понедельник после окончания совета.

Отвечая на вопросы, она подчеркнула посредническую роль ЕС в подготовке предварительного этапа мирного процесса в Афганистане. Она оговорилась, что называет это предварительным этапом, потому что в настоящий момент идут продуктивные дискуссии, которым способствует Евросоюз, между США и "Талибаном" (запрещено в РФ), но к собственно афганскому мирному процессу еще не приступали.

"Мы работали вместе с американской администрацией. Это одно из досье, по которому мы сотрудничали. Может, даже одно из досье, по которым мы до сих пор сотрудничали наилучшим образом с американской администрацией. Мы работали рука об руку с целью подготовить почву для того, чтобы скорее приступить к межафганским переговорам, надеюсь, на следующей неделе в Дохе", - продолжила глава европейской дипломатии.

Она отметила, что в процессе подготовки этих переговоров Евросоюз "поддерживал контакты на всех уровнях с различными партнерами". Она, в частности, напомнила о своих визитах в Исламабад и Кабул.

Притом, что ЕС неформально играет роль гаранта мира в Афганистане, добавила Ф.Могерини, "Европейский союз никогда не согласится поддерживать соглашение или процесс, которые могли бы поставить под вопрос уже достигнутые афганским обществом результаты, в частности, в том, что касается прав женщин и девушек, прав человека, прав меньшинств".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также указала на то, что ЕС продолжает содействовать демократическому избирательному процессу, и речь не может идти о том, чтобы он оказался заложником начинающихся переговоров.

Она повторила сказанную ею ранее в Кабуле формулировку: "Вступайте в мирный процесс, как будто бы нет избирательной кампании. И вступайте в избирательный процесс, как если бы вы не вели переговоры о мире за пределами страны".

"У меня ощущение, что мы еще довольно далеки от мирного соглашения. Но мы, действительно, могли бы играть роль гаранта выполнения соглашения. У нас достаточно ресурсов на местах, чтобы это сделать. Но я бы сказала, что еще более важно то, что Европейский союз пользуется доверием одних и других - разных частей афганского общества и также пользуется доверием региона, международного сообщества. То есть мы могли бы играть эту роль. Но также могли бы играть роль гаранта всего процесса как такового", - заявила Ф.Могерини.

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