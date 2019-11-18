Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 22:33

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила, что Евросоюз не признает поселенческую деятельность Израиля на палестинских землях.

"Позиция Европейского союза в отношении израильской политики поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной по международному праву, и она подрывает жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в ночь на вторник.

В документе отмечается, что ЕС призывает Израиль "прекратить всякую поселенческую деятельность в соответствии с его обязанностями в качестве оккупирующей державы".

Могерини заверила, что ЕС будет и впредь поддерживать возобновление процесса, направленного на достижение путем переговоров решения о сосуществовании двух государств, которое является "единственным реалистичным и жизнеспособным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон".

Ранее во вторник глава госдепа Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

До сих пор официальная позиция Вашингтона по этому вопросу заключалась в том, что такое строительство все же нарушает международные нормы.

По сообщению западных СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение США, тогда как в Палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг.

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