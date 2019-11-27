Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 21:07

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Протесты в Иране порождены чрезвычайно тяжелой экономической ситуацией, заявила в среду в Страсбурге глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Граждане имеют право на мирные манифестации, и в любом случае не может быть оправдано непропорциональное использование силы подразделениями безопасности. Любой случай насилия должен быть подвергнут властями независимому расследованию", - сказала Могерини, выступая на последней для нее в качестве высокого представителя ЕС сессии Европарламента.

Она также подчеркнула, что в ЕС ожидают от иранского правительства гарантий доступа к интернету и постоянного свободного распространения информации.

Могерини отметила, что считает необходимым обратить внимание на то, что "всё это не имеет отношения к ядерному соглашению с Ираном".

"Мы продолжаем верить в дипломатическую ценность этого ядерного соглашения с Ираном даже при том, что не является ни для кого секретом: соблюдение и сохранение этого соглашения становится все более и более сложным", - сказала глава европейской дипломатии.

Она напомнила о проведении 6 декабря в Вене заседания совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на экспертном уровне.

Будучи координатором этой совместной комиссии, она пытается поддерживать единство стран ЕС, что, по ее словам, обеспечивается, но также и единство всех участников этого соглашения, оставшихся после выхода из него США.

"Со своей стороны я полагаю, что такое единство важно, если мы хотим гарантировать сохранность этого соглашения в силу возможного", - добавила Могерини.

"Несколько недель назад мы договорились приложить все усилия и всю необходимую энергию для соблюдения этого соглашения. И я, конечно, желаю успехов моему преемнику, который примет на себя эту особо трудную роль по координации совместной комиссии ядерного соглашения", - заключила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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