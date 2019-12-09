Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 16:46

Брюссель. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - ЕС готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с актом Магнитского, сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы согласились начать подготовительную работу по всеобъемлющему санкционному режиму для реагирования на серьезные нарушения прав человека, который станет эквивалентом ЕС так называемого акта Магнитского в США", - заявил он.

"Сегодня мы заручились серьезным консенсусом в том, чтобы начать в Службе ЕС по иностранным делам и политике безопасности работу по подготовке документации. Это станет внушительным шагом со стороны ЕС по утверждению лидерства Союза в сфере защиты прав человека", - добавил он.

В США "Акт Магнитского" был инициирован сенатором-демократом Бенджамином Кардином и членом палаты представителей демократом Джеймсом Макговерном и вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон, назван именем аудитора Сергея Магнитского, который 16 ноября 2009 года он умер в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина". Представители фонда "Хермитидж капитал", где он работал, утверждают, что смерть юриста стала следствием отказа в предоставлении медицинской помощи.

Американский закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Документ распространяется и на лиц из других стран, ответственных, как считают американские власти, за серьезные нарушения прав человека.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры. "Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать", - сказал В.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя присоединение Канады к акту.

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