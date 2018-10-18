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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 16:45 18.10.2018 - 16:45

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в связи с попыткой кибератаки на Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) Евросовет призвал к мерам против такого вида незаконной деятельности.

"В связи с этим мы просили министров предпринять работу по режиму санкций, нацеленному исключительно против кибератак", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС.

По его словам, такой режим будет предназначен "для защиты граждан, предприятий, институтов ЕС от всех видов угроз для кибербезопасности".

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