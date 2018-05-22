Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 20:41 22.05.2018 - 20:41

*** Могерини призывает Каракас улучшить политическую обстановку в стране

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Руководство Европейского союза и власти входящих в него стран рассмотрят ряд возможных мер, которые могут быть применены в отношении правительства Венесуэлы в связи с нарушениями на президентских и региональных выборах, говорится в заявлении, распространенном во вторник от имени главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Президентские и региональные выборы (в Венесуэле - ИФ)... не соответствовали минимуму международных стандартов надежного процесса: они не уважали политический плюрализм, демократию, прозрачность и верховенство права", - говорится в распространенном во вторник документе.

"Поэтому... ЕС и входящие в него страны рассмотрят вопрос принятия соответствующих мер", - добавила Ф.Могерини.

Кроме того, глава европейской дипломатии призвала правительство Венесуэлы "взять четкий курс на полное уважение конституции страны и создать условия, которые позволят всем политическим и социальным игрокам принять участие в решении значительных проблем, стоящих перед страной".

"Венесуэла нуждается в немедленном политическом урегулировании существующего кризиса, а также, в первую очередь, в удовлетворении острых гуманитарных нужд ее народа", - также говорится в заявлении Ф.Могерини.

Ранее стало известно, что в ходе досрочных президентских выборов президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. В общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%),

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

Позднее вице-президент США Майкл Пенс назвал эти выборы "обманом". Кроме того, шесть стран "Группы двадцати" и правительства стран "Группы Лимы", объединяющей ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, отказались признавать итоги выборов в Венесуэле и объявили о снижении дипломатического присутствия в стране.

ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line