Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 21:33

Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В рамках рабочего визита в институты Европейского Союза и НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и обсудил практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах, сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

"Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной", - говорится в размещенном на сайте главы государства во вторник сообщении.

др

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