Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 12:17

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по общим вопросам, заседавший во вторник в Брюсселе, принял решение добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации региональных выборов в Крыму, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в ЕС.

"Решение принято. Семь человек добавлены к списку в связи с их ролью в выборах в Крыму", - сказал собеседник агентства.

Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Помимо них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.

В новом списке: временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместитель главы Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Также под санкции попали: С.Даниленко, Л.Бачова, К.Перкова и В.Неумова.

8 сентября 2019 года в Крыму и Севастополе проходили выборы в госсовет республики и местные советы.

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