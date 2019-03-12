Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 15:35

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял во вторник решение о пересмотре списка юрисдикций, которые, по его оценке, не сотрудничают с Евросоюзом в вопросах контроля за налогообложением.

В коммюнике совета сообщается, что в дополнение к 5 юрисдикциям, уже входившим в этот список, туда внесены дополнительно: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминика, Маршалловы Острова, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Фиджи.

"Эти юрисдикции не выполнили принятые ими перед ЕС обязательства к установленному сроку", - отмечается в сообщении совета.

"Сегодня мы завершили наш первый всеобъемлющий пересмотр списка стран, не сотрудничающих с ЕС. С тех пор как он был впервые принят в конце 2017 года, этот список доказал свою ценность для совместного продвижения повестки дня ЕС по совершенствованию мировой налоговой практики, борьбе с уклонением от уплаты налогов и улучшению надлежащего управления и прозрачности: более 30 юрисдикций уже выполнили свои обязательства провести необходимые налоговые реформы", - заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Румынии Эуджен Теодорович.

Как объясняют в Брюсселе, этот список, "являющийся частью внешней стратегии ЕС по налогообложению, определенной советом, призван внести вклад в текущие усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и продвижению здорового налогового управления во всем мире".

"Список ЕС "налоговых гаваней" - настоящий европейский успех. Он оказал огромное влияние на налоговую прозрачность и справедливость во всем мире", - так отреагировал во вторник на решение Совета ЕС член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи.

"Благодаря процессу составления списков десятки стран отменили пагубные налоговые режимы и стали соответствовать международным стандартам по прозрачности и справедливому налогообложению. Страны, которые не выполнили требования, были внесены в черный список, и им придется столкнуться с последствиями, которые с этим связаны. Мы поднимаем планку надлежащего налогового управления глобально и исключаем возможности для налоговых злоупотреблений", - подчеркнул еврокомиссар.

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