Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 20:00

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Шестая встреча диалога на высоком уровне по политическим вопросам и вопросам безопасности между Евросоюзом и странами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном) состоялась во вторник в Брюсселе. Афганистан был приглашен в качестве специального гостя.

Незадолго до встречи, 15 мая, высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и Еврокомиссия приняли Совместное коммюнике "ЕС и Центральная Азия: новые возможности укрепления партнерства".

"Новая стратегия призвана четко заявить о приверженности ЕС этому региону и подчеркнуть новые возможности партнерства между ЕС и Центральной Азией, которые открываются позитивными переменами в регионе", - говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Представители стран Центральной Азии и Афганистана приветствовали новую Стратегию ЕС как прочную основу для развития отношений, отмечается в нем.

В ходе диалога обсуждаются возможности реализации Стратегии в таких областях, как региональное сотрудничество, безопасность и содействие евро-азиатским связям.

Участники приветствовали начало новой фазы проекта ЕС по контролю границ в Центральной Азии (БОМКА), который будет охватывать Афганистан.

Они обсудили расширение сотрудничества в области предотвращения насильственного экстремизма и борьбы с терроризмом, а также борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а также пути активизации сотрудничества в решении новых проблем безопасности, таких как гибридные угрозы.

Встреча прошла под председательством заместителя генерального секретаря ЕВС Жан-Кристофа Белльяра.

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