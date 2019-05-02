Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 13:52

Брюссель. 2 мая. ИНТЕРФАКС - ЕС твердо поддерживает ядерное соглашение с Ираном, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"Была объявлена серия мер, которые приняты, которые вступили в действие, и ведется работа по переводу их в операционную стадию", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на реплику о том, что иранцы не ощущают помощи ЕС в противодействии возобновленным американским санкциям против Ирана и не видят действия объявленного механизма для финансовых расчетов стран ЕС с Ираном - INSTEX.

"Наша позиция очень ясна. Мы поддерживаем ядерное соглашение с Ираном - Совместный всеобъемлющий план действий - до тех пор, пока Иран будет соблюдать свои обязательства", - отметила представитель Ф.Могерини.

Она указала на то, что Тегеран до сих пор эти обязательства выполнял, и МАГАТЭ подтверждало это неоднократно.

М.Коцьянчич напомнила о введении в действие Евросоюзом блокирующего статута в связи с антииранскими санкциями США, а также об учреждении Великобританией, Германией и Францией механизма INSTEX, который в настоящее время подготавливается к операционной стадии.

"Поддерживаются активные контакты для того, чтобы сделать все, что возможно, для сохранения соглашения. Ясно, что еще предстоят усилия, но важно подчеркнуть, что Европейский союз остается приверженным соглашению и поддерживает его всеми имеющимися средствами", - сказала пресс-секретарь.

На просьбу дать более подробную информацию по работе INSTEX, она ответила: "Как только этот механизм станет полностью операционным, он будет помогать импортерам и экспортерам вести законную торговлю в том виде, как она разрешена законодательством Европейского союза и международным законодательством".

За другими подробностями по этому механизму М.Коцьянчич предложила журналистам обращаться к странам-учредителям INSTEX.

1ов БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!