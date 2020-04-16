Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 18:54

Брюссель, 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в условиях пандемии коронавируса обязался обеспечить основные права беженцев в ходе процедуры предоставления убежища, репатриации и расселения.

Еврокомиссия в ответ на просьбу государств-членов союза приняла в четверг руководство по применению соответствующих правил ЕС в контексте пандемии коронавируса.

"Пандемия непосредственно влияет на то, как в ЕС выполняются правила предоставления убежища, репатриации, оказывает разрушительное воздействие на расселение (беженцев), - заявил в этой связи зампред ЕК Маргаритис Схинас. - Мы помогаем государствам-членам рекомендациями о том, как гибко применять правила ЕС для максимально возможной непрерывности процедур при полной защите здоровья и прав людей".

"Хотя за последние недели наш образ жизни мог кардинально измениться, наши ценности и принципы не должны меняться", - подчеркнул он.

В принятом документе рекомендуется проявлять гибкость в применении правил ЕС, в том числе в отношении сроков и продолжительности обработки заявлений и рассмотрения претензий. Личные собеседования могут проводиться в форме видеоконференций или даже вовсе опускаться. Карантин и меры изоляции просителей убежища должны быть "разумными, пропорциональными и недискриминационными". Заявители должны получать необходимую медицинскую помощь.

Из-за пандемии коронавируса государства ЕС и международные организация временно приостановили операции по расселению беженцев. Подготовительные работы должны продолжаться, насколько это возможно, чтобы расселение могло возобновиться без проблем, рекомендует ЕК.

Несмотря на временные перебои, считают в комиссии, следует продолжить работу по процедурам репатриации мигрантов. Агентство Frontex готово помочь государствам-членам ЕС в организации авиарейсов.

ЕС 17 марта закрыл свою территорию от необязательных поездок нерезидентов на 30-дневный период. Потом запрет продлен до 15 мая. Однако на лиц, нуждающихся в международной защите, это ограничение не распространяется.

1мн ав

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