ЕС следит за выяснением обстоятельств исчезновения в Турции оппозиционного саудовского журналиста
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - В ЕС внимательно следят за развитием ситуации по делу саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.
"Как и другие члены международного сообщества, мы запросили уточнений у саудовских властей о том, какова судьба этого журналиста", - сказал пресс-секретарь ЕК во вторник на брифинге в Брюсселе.
Он назвал тревожными последние новости относительно ситуации с Д.Хашкаджи.
Ранее СМИ сообщали, что Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы собрать документы для заключения брака. По словам невесты и друзей журналистов, после этого Дж.Хашкаджи из здания саудовской дипмиссии не выходил.
В свою очередь в генконсульстве утверждают, что Дж.Хашкаджи на самом деле покинул здание, и Эр-Рияд не имеет отношения к его исчезновению. Между тем, в западных СМИ даже появлялась информация, что журналист был убит в генконсульстве.
Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом. Он отметил, что турецкая сторона пока не получила удовлетворительной информации на этот счет от консульства. Президент подчеркнул, что "гуманитарный и политический долг" Турции - разобраться в этом деле.
Во вторник турецкая сторона получила разрешение на обыск здания саудовского генконсульства в Стамбуле.
1ов вл эф
Интерфакс