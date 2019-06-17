*** Евросоюз надеется на скорый визит представителей новых молдавских властей
Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе будут внимательно следить за дальнейшим развитием политических событий в Молдавии, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Мы будем следить за дальнейшими шагами и хотим удостовериться, что все взятые на себя сторонами обязательства будут выполняться", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Могерини добавила, что надеется, что "скоро нас посетят с визитами представители молдавских властей".
Утром 15 июня новое правительство Молдавии приступило к работе, после того, как на прошлой неделе правительство Демократической партии согласилось уйти в отставку. Новое правительство создано пророссийской Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM. Они согласились на компромиссы, чтобы отстранить от власти лидера Демократической партии, олигарха Влада Плахотнюка, который контролировал все структуры государственной власти.
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