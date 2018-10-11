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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 18:36 11.10.2018 - 18:36

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел ЕС могут поднять на заседании Совета ЕС в Люксембурге 15 октября вопрос о судьбе саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы внимательно следим за этим событием и ожидаем, что со своей стороны сделает Турция", - сказал функционер Евросоюза в четверг в Брюсселе, комментируя журналистам на условиях анонимности повестку предстоящего 15 октября в Люксембурге заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он напомнил, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини уже публично высказалась по этому вопросу и "просила саудовские власти предпринять углубленное и прозрачное расследование".

При этом собеседник СМИ отметил, что "такая просьба прозвучала с обоих берегов Атлантики".

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