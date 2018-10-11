ЕС следит за ситуацией вокруг исчезновения в Турции саудовского журналиста, вопрос может быть поднят на Совете ЕС
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Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел ЕС могут поднять на заседании Совета ЕС в Люксембурге 15 октября вопрос о судьбе саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщил высокопоставленный европейский чиновник.
"Мы внимательно следим за этим событием и ожидаем, что со своей стороны сделает Турция", - сказал функционер Евросоюза в четверг в Брюсселе, комментируя журналистам на условиях анонимности повестку предстоящего 15 октября в Люксембурге заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
Он напомнил, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини уже публично высказалась по этому вопросу и "просила саудовские власти предпринять углубленное и прозрачное расследование".
При этом собеседник СМИ отметил, что "такая просьба прозвучала с обоих берегов Атлантики".
1ов бс
Интерфакс