Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 19:14

Брюссель. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы выразил от имени ЕС соболезнования в связи с гибелью в Мали в ходе антитеррористической операции "Бархан" 13 французских военнослужащих, вертолеты которых столкнулись в воздухе.

"Европейский союз выражает свои самые искренние соболезнования семьям этих французских военных, вступивших в борьбу против терроризма в Сахеле", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В документе отмечается, что вклад Франции в усилия ЕС по искоренению терроризма в регионе является основным.

Ранее в Елисейском дворце объявили, что столкновение двух вертолетов в ходе боевых действий в Мали привело к гибели 13 французских военнослужащих.

Катастрофа произошла вечером в понедельник.

Все погибшие служили в сухопутных войсках. О том, почему столкнулись французские армейские вертолеты, в сообщении канцелярии французского лидера не говорилось.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших. "Президент высоко ценит мужество французских военных, служащих в Сахеле, а также их решимость продолжать выполнение поставленных задач", - сказано в заявлении Елисейского дворца.

1ов ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!