Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 14:48

Брюссель. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Новым болезненным напоминанием о продолжающемся ухудшении обстановки в Сахеле назвал в четверг высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель имевшую место накануне террористическую атаку в Нигере, унесшую жизни около сотни человек, в том числе более 70 нигерских солдат.

"Европейский союз адресует свои сочувствие и солидарность близким жертв и нигерскому народу. Те, кто стремится ослабить нас, не победят. Необходим более сильный, коллективный и на долгую перспективу ответ, чтобы искоренить глубокие причины терроризма и нестабильности", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что в это сложное время Евросоюз подтверждает поддержку усилиям Нигера по обеспечению безопасности своих граждан.

"Мы вместе с Нигером и всеми государствами Сахеля в этой борьбе против терроризма", - заявил Боррель.

Ранее международные СМИ сообщили о нападении в среду боевиков на военный лагерь в Нигере, близ границы с Мали.

Террористы захватили лагерь и удерживали контроль над ним в течение ночи. Выбить боевиков с территории лагеря удалось только после прибытия подкрепления.

По данным СМИ, в ходе боя были уничтожены 57 террористов.

1ов ар

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