Этот контент был опубликован 2 ноября 2019 г. 17:17

Брюссель. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз поддерживает правительство Мали и народ этой африканской страны в борьбе с террористами, в последней атаке которых погибли по меньшей мере 53 военнослужащих национальных вооруженных сил и одно гражданское лицо, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Наши мысли обращены к жертвам и их близким", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе.

Накануне на северо-востоке страны близ границы с Нигером произошло крупнейшее в стране за несколько лет, как его расценивают европейские СМИ, нападение террористов на правительственные силы. По сообщению телеканала France 24, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эту атаку.

"Мы продолжаем оказывать поддержку Мали с тем, чтобы страна могла полностью восстановить власть государства на всей своей территории, обеспечить его развитие и процветание своих граждан. Стабильность Мали, а в более широком плане - Сахеля, является приоритетом для ЕС, как и для наших африканских партнеров", - говорится в заявлении представителя ЕВС.

Вместе с тем сайт France 24 цитирует свою корреспондентку, которая пишет, что "малийские солдаты часто оказываются под ударом такого рода нападений, у них практически нет воздушной поддержки, что подвергает их опасности в случае атак в изолированных местах".

Корреспондент также отмечает, что малийская армия испытывает нехватку оснащения и боеприпасов. "В Мали плохое управление и коррупция поражают все общество, включая армию", - констатирует она.

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