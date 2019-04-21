Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 12:57

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Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Печальным днем для Шри-Ланки и всего мира назвала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини серию терактов в воскресенье в этой стране.

"Европейский союз выражает самые искренние соболезнования семьям и друзьям погибших и желает скорейшего выздоровления многочисленным раненым", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.

"Такие акты насилия в этот священный день являются актами насилия против всех верований и конфессий, а также против всех тех, кто ценит свободу религии и выбор вероисповедания", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она заверила народ и власти Шри-Ланки в солидарности Евросоюза, а также в готовности ЕС предложить свою помощь.

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в твиттере: "Трагическая Пасха на Шри-Ланке. Мои мысли обращены к семьям погибших в результате нападений на церкви и отели и к тем, кто все еще борется за свою жизнь".

"С ужасом и печалью я узнал о взрывах на Шри-Ланке, унесших жизни многих людей. Я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших, которые собирались мирно помолиться или посетить эту прекрасную страну. Мы готовы оказать помощь", - написал в своем твиттере председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы в шоке от возмутительных атак на Шри-Ланке! Выражаем наши глубокие соболезнования народу Шри-Ланки. Наши мысли и молитвы посвящены жертвам", - заявило румынское председательство Совета ЕС.

В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия скоординированных взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо, церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католической Пасхи.

В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 189 человек, еще более 500 человек получили ранения.

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