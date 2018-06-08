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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 13:56 08.06.2018 - 13:56

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - ЕС улучшит свою киберзащищенность, создав на союзном уровне законодательные рамки по сертификации кибербезопасности продуктов, услуг и технологических процессов информатики и средств связи, сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"Промышленность сможет использовать новый механизм для сертификации таких продуктов, как связанные с сетями автомобили и умное медицинское оборудование", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе. В документе отмечается, что Совет ЕС одобрил директивы, касающиеся такого законопроекта по кибербезопасности.

Предполагается, что этот законопроект усилит возможности нынешнего Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA), что позволит преобразовать его в постоянный орган - Европейское агентство по кибербезопасности.

Одобренный в пятницу текст послужит позицией Совета ЕС на предстоящих переговорах с Европейским парламентом. После достигнутого между ними соглашения окончательный вариант закона вступит в силу.

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