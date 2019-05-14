Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 14:51

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Во вторник Совет ЕС принял два регламента, которые создают основу для взаимодействия между информационными системами стран Евросоюза в области правосудия и внутренних дел.

"Облегченный обмен информацией значительно улучшит безопасность в ЕС, позволит более эффективно контролировать внешние границы, поможет обнаруживать лиц, скрывающихся под разными именами, будет содействовать профилактике нелегальной миграции и борьбе с ней. Все это при обеспечении защиты основных прав", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Функциональную совместимость между информационными системами разных стран ЕС обеспечат четыре новых компонента взаимодействия. В их числе: портал по поиску в нескольких информационных системах с использованием как биографических, так и биометрических данных; единая служба биометрического сопоставления; общий банк идентификационных данных с биографическими и биометрическими данными граждан третьих стран; детектор множественных идентичностей, который помогает обнаружить в других системах документы на разные имена, но с одинаковым набором биометрических данных.

Нормы, охватываемые этими двумя регламентами, помогут национальным органам безопасности, пограничного и миграционного контроля, выдачи виз и предоставления убежища, считают в Совете ЕС.

ав

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