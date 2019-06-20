Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 20:51

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Государства-члены ЕС выделили в четверг 50 млн евро в специальный фонд для ирландских животноводов. Вместе с деньгами национальных фондов эта помощь может достигнуть 100 млн евро.

Брюссель признал, что мясная отрасль Ирландии, жизненно важная для страны, испытывает беспрецедентные трудности из-за неопределенности на рынке и длительного периода низких цен.

Как отмечается в коммюнике Еврокомиссии, эта исключительная мера, предусмотренная в рамках Общей сельскохозяйственной политики (CAP), поддержит пострадавших ирландских фермеров.

Ирландские власти подсчитали, что из-за падения цен в прошлом году производители говядины потеряли более 100 млн евро.

Ирландские власти должны до конца июля определить критерии для предоставления помощи. Одной из основных целей будет обеспечение долгосрочной жизнеспособности сектора говядины, например, через освоение новых рынков, внедрения систем качества или улучшения экологической устойчивости сельскохозяйственной отрасли, говорится в коммюнике ЕК.

Ирландский сектор крупного рогатого скота сильно зависит от экспорта. Пять из шести тонн произведенной говядины экспортируются, причем почти половина экспорта идет в Великобританию. Неопределенность в отношении выхода Великобритании из ЕС давит на цены в сторону снижения и еще больше усугубляет трудности ирландских производителей говядины.

В течение последних четырех лет Еврокомиссия активно поддерживала ряд секторов сельского хозяйства, оказавшихся в трудном положении либо из-за российского контрэмбарго, либо из-за проблем, с которыми сталкивается в последние годы животноводство ЕС,

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